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Во время судебного заседания по делу депутата Рады Тищенко сработали сирены

Заседание суда по делу депутата Рады Тищенко прервали из-за воздушной тревоги

Воздушная тревога в Киеве прервала судебное заседание по избранию меры пресечения депутату украинского парламента Николаю Тищенко. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Судье пришлось объявить перерыв после того, как в столице Украины сработали сирены воздушной тревоги. После этого он вместе с помощником покинул помещение.

При этом в зале суда вместе с участниками процесса находилось большое количество журналистов. Несмотря на возможную опасность, никто из них не сдвинулся с места, чтобы пройти в укрытия.

25 июня пресс-служба Государственного бюро расследований Украины сообщила, что сотрудники правоохранительных органов предъявили Тищенко обвинения в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего. По информации ведомства, 20 июня 2024 года группа лиц по приказу депутата Верховной рады нанесла телесные повреждения и лишила свободы экс-бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Инцидент произошел в городе Днепре. Однако другие подробности произошедшего, включая причины нападения, в бюро раскрывать не стали.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая вышла на трибуну парламента с российским флажком.

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