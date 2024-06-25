Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харькове раздались звуки взрывов

Мэр Харькова Терехов заявил о взрывах в городе

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Звуки взрывов раздались в городе Харькове. Об этом сообщила украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на мэра населенного пункта Игоря Терехова.

«В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» — сказал глава города.

Другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не уточняются.

Утром 25 июня украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в районе Харькова. По предварительной информации, взрывы произошли за городом. При этом в тот момент на территории всей Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Руководитель военной администрации региона Олег Синегубов заявил, что Харьков и его окрестности подверглись ударам. Как он сказал, атаки были совершены с использованием авиационных бомб.

До этого глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул рассказал о повреждении инфраструктурных объектов на территории Никопольского района Днепропетровской области. О каких именно сооружениях идет речь, представитель властей раскрывать не стал. Известно только, что они подверглись ударам со стороны российских войск.

Ранее в городе Одессе после прилета начался «масштабный пожар».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами