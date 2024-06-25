В Харькове раздались звуки взрывов

Звуки взрывов раздались в городе Харькове. Об этом сообщила украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на мэра населенного пункта Игоря Терехова.

«В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» — сказал глава города.

Другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не уточняются.

Утром 25 июня украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в районе Харькова. По предварительной информации, взрывы произошли за городом. При этом в тот момент на территории всей Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Руководитель военной администрации региона Олег Синегубов заявил, что Харьков и его окрестности подверглись ударам. Как он сказал, атаки были совершены с использованием авиационных бомб.

До этого глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул рассказал о повреждении инфраструктурных объектов на территории Никопольского района Днепропетровской области. О каких именно сооружениях идет речь, представитель властей раскрывать не стал. Известно только, что они подверглись ударам со стороны российских войск.

Ранее в городе Одессе после прилета начался «масштабный пожар».