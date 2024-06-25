Приятели спасли енота, подавившегося сыром

В США приятели спасли енота, который подавился сыром, пишет издание UPI.

Трое друзей из Мичигана разжигали костер на заднем дворе, когда подружились с местным енотом. Сначала животное вело себя пугливо, но вскоре привыкло к новой компании.

«Через некоторое время енот освоился с нами. Он просто бродил по всему двору», — вспоминают мужчины.

По словам приятелей, енот ел рядом с ними что-то похожее на кусок сыра, когда начал задыхаться.

«Он поднялся на задние лапы, а мой друг начал похлопывать его по спине», — рассказывает один из товарищей.

Благодаря стараниям мужчин еноту удалось избавиться от застрявшего в горле куска сыра. После этого зверь убежал в неизвестном направлении.

«Енот был в плохом состоянии, и это могло быть действительно закончиться плохо, но у нас все получилось», — заявили друзья.

Ранее сообщалось, что в Токио пытаются справиться с нашествием енотов, которые угрожают урожаю.