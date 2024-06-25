Мост в Кемерове оцепили из-за найденной там гранаты

В Кемерове на мосту нашли гранату, местность оцепили. Об этом в Telegram-канале сообщает VSE42.RU со ссылкой на местных жителей.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 25 июня на Горбатом мосту. Сообщается, что там обнаружили предмет, похожий на гранату. На место прибыли сотрудники спецслужб, местность оцепили.

На данный момент неизвестно, чем именно является найденный предмет. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Тольятти на детской площадке, расположенной на Юбилейной улице, нашли предмет, похожий на гранатомет. На кадрах с места происшествия видно, как предполагаемое оружие лежит на детской карусели. Ту часть площадки, где обнаружили подозрительный объект, оцепили прибывшие на место специалисты.

Ранее в Москве недовольный проверкой в метро мужчина взорвал гранату.