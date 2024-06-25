Украинец осужден на 14 лет за взрыв в Мелитополе

Южный окружной военный суд вынес приговор украинцу Ярославу Жуку за взрыв возле здания военно-гражданской администрации в Мелитополе в 2022 году. Он приговорен к 14 годам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Жук осужден по части первой статьи 361 (акт международного терроризма), части первой статьи 30 части первой статьи 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма).

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме», — следует из сообщения.

По данным суда, в 2022 году Жук при помощи самодельных устройств устроил взрыв в Мелитополе.

До этого член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что правоохранители региона задержали Ярослава Жука, который являлся исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.

Ранее глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области погиб при подрыве автомобиля.