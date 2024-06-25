Скотт Риттер прокомментировал освобождение Ассанжа

Журналиста Джулиана Ассанжа отпустили из британской тюрьмы, где он сидел по запросу Соединенных Штатов, только по той причине, что Ассанж согласился частично признать вину, пойдя на сделку. Об этом телеканалу RT заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

«Власти США одержали верх и сломали его. Они заставили Ассанжа признать себя виновным в преступлении, которого он не совершал», — заявил Риттер.

Колумнист телеканала также отметил, что дело Ассанжа стало прецедентом, что очень важно в американской системе права — теперь каждый американец находится под угрозой судьбы Джулиана Ассанжа.

До этого «Репортеры без границ» отреагировали на освобождение Ассанжа.

25 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы и вылетел в Австралию. Он согласился признать себя виновным по одному из пунктов обвинения, а власти США за это отказались требовать его экстрадиции. Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора, а затем содержался в тюрьме близ Лондона, обвиняли в одной из крупнейших утечек секретных документов в истории Америки.

Позже его супруга сообщила, что намерена вместе с неравнодушными людьми создать фонд для восстановления здоровья мужа, длительное время находившегося в заключении.

Ранее сообщалось, что Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан.