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Мужчина 18 часов угрожал взорвать бомбу в аэропорту, удерживая в заложниках маленькую дочь

В Германии осудили мужчину, который угрожал взорвать себя и свою дочь в аэропорту

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Bodo Marks/Global Look Press

В Германии осудили мужчину, который прошлой осенью удерживал свою дочь в заложниках и обещал устроить взрыв в аэропорту. Об этом сообщает Bild.

В начале ноября 2023 года 35-летний Салман Э. забрал свою четырехлетнюю дочь Аслихан у ее матери и помчался в аэропорт Гамбурга. Причиной инцидента стал спор семейной пары из-за опеки над ребенком. Салман потребовал выдать билеты на самолет в Турцию для него и его дочери, а затем стал стрелять в воздух и бросаться зажигательными устройствами.

Переговоры с мужчиной продолжались более 18 часов, из-за инцидента 136 рейсов были отменены. Злоумышленник заявил, что собирается взорвать бомбу, которая оказалась муляжом. В итоге мужчина все же сдался полиции, ребенок не пострадал. Позднее выяснилось, что в марте 2022 года отец уже похищал девочку, а затем переправил ее в Турцию, и был за это оштрафован.

«Вы должны были сесть в тюрьму только за это преступление!» — заявил судья и приговорил Салмана к 12 годам лишения свободы за захват заложников, похищение несовершеннолетней, нападение и нарушение закона об оружии.

Он также отметил, что после отбытия наказания мужчину депортируют на родину.

Ранее россиянин взял чиновницу в заложницы и обещал устроить теракт, чтобы его быстрее вылечили.

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