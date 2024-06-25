Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лобовое стекло самолета, летевшего из Уфы в Москву, треснуло в полете

На рейсе Уфа — Москва у самолета треснуло лобовое стекло во время полета

close
100%
Global Look Press

У самолета, летевшего из Уфы в Москву, во время полета треснуло лобовое стекло. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации Telegram-канала, 25 июня во время выполнения полета из Уфы в Москву у самолета Boeing 737-800 растрескалось лобовое стекло со стороны правого пилота. Несмотря на произошедшее, было решено продолжить выполнение рейса.

Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково. При осмотре судна уже в воздушной гавани было обнаружено растрескивание внешнего обогреваемого слоя лобового стекла. Экипаж сообщил, что повреждение возникло во время горизонтального полета. Сообщается, что сейчас проводятся работы по замене стекла на борту. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее самолет экстренно сел в Казани из-за треснувшего лобового стекла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами