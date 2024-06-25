Лобовое стекло самолета, летевшего из Уфы в Москву, треснуло в полете

У самолета, летевшего из Уфы в Москву, во время полета треснуло лобовое стекло. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации Telegram-канала, 25 июня во время выполнения полета из Уфы в Москву у самолета Boeing 737-800 растрескалось лобовое стекло со стороны правого пилота. Несмотря на произошедшее, было решено продолжить выполнение рейса.

Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково. При осмотре судна уже в воздушной гавани было обнаружено растрескивание внешнего обогреваемого слоя лобового стекла. Экипаж сообщил, что повреждение возникло во время горизонтального полета. Сообщается, что сейчас проводятся работы по замене стекла на борту. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее самолет экстренно сел в Казани из-за треснувшего лобового стекла.