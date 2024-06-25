В Харьковской области выявили 300 предполагаемых военных преступников

Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации Харьковской области выявило 300 подозреваемых в совершении военных преступлений на территории региона. Об этом ТАСС заявил замглавы ВГА Евгений Лисняк.

«Возбуждены уголовные дела в отношении 300 человек, которые являются либо военными преступниками, либо пособниками нацистского режима», — рассказал чиновник.

По его словам, силовики обнаружили более 1 тыс. преступных эпизодов, включая акты мародерства, обстрелов гражданской инфраструктуры и жестокого обращения с мирными жителями. Отмечается, что они совершались сторонниками Украины как на территориях, подконтрольных Киеву, так и на тех, что находятся под контролем РФ.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что более 90% жителей подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) городов и сел Харьковской области попадают в больницы с минно-взрывными травмами, которые они получают из-за подрывов на украинских минах.

Ранее Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ.