Незнакомец пытался изнасиловать ростовчанку в лифте многоэтажки

В Ростове сотрудники полиции разыскивают мужчину, который пытался изнасиловать девушку в лифте жилого дома. Об этом сообщает портал Rostov Gazeta.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Ростова. Девушка рассказала, что возвращалась домой, она зашла в подъезд многоэтажки по улице Таганрогской, вслед за ней вошел незнакомый ей мужчина.

Ростовчанка села в кабину лифта, злоумышленник проследовал за ней, напал на девушку и попытался изнасиловать ее. Пострадавшая сумела отбиться от насильника и сбежать. В городской полиции сообщили, что получили заявление от ростовчанки. Сейчас правоохранительные органы начали поиск нападавшего, устанавливается его личность.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина напал на незнакомку в лифте и надругался над ней, высказывая угрозы. Инцидент произошел в лифте жилого дома на улице Маршала Василевского. Неизвестный напал на женщину и ударил ее головой об пол минимум три раза, высказывая угрозы, а затем совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. После этого злоумышленник скрылся, а пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка установили подозреваемого и задержали его. Мужчине предъявлено обвинение.

Ранее россиянин вышел из колонии и через два дня напал с ножом на девушку в лифте.