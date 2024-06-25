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Петербуржец-альфонс выпросил у подруги миллионы ради спасения его бизнеса

Брачный аферист из Петербурга заставил подругу взять 10 кредитов на 2 млн рублей

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Брачный аферист из Петербурга заставил девушку взять 10 кредитов ради спасения его «бизнеса». Историю пострадавшей рассказывает издание kp.ru.

Сотрудница петербургского салона красоты Лена столкнулась с 37-летним Максимом случайно, он увидел ее на улице и немедленно пригласил на ужин и замуж. Через несколько недель молодые люди стали встречаться. Мужчина рассказывал возлюбленной, что руководит крупной металлургической компанией, и всячески пытался убедить девушку в своей состоятельности.

«Он вел себя как порядочный мужчина. Мы узнавали друг друга постепенно — у нас был всего один поцелуй», — призналась жертва афериста.

Вскоре злоумышленник заявил подруге, что из-за недостатка бюджета у него срывается государственный контракт на поставку оборудования для спецоперации. Затем показал ей договор инвестиционного займа и предложил вложиться, а взамен пообещал устроить ее к себе на работу с большой зарплатой. Девушка не захотела расстраивать молодого человека несмотря на то, что денег у нее не было. Тогда они вдвоем стали ездить по банкам и оформлять на ее имя кредиты.

«После этого он тайком от меня отправил мои паспортные данные еще в 10 банков, и мне одобрили там кредиты», — говорит девушка.

Максим познакомил жертву с другими «инвесторами», те подтвердили платежеспособность и порядочность бизнесмена. Он в свою очередь обещал переоформить на возлюбленную свой «Мерседес», говорил, что хочет детей и согласен ее обеспечивать. После разговора с родителями девушка поняла, что произошло на самом деле. А когда мошенник попросил ее оформить еще несколько кредитов, обратилась в полицию. Правоохранители решили взять его с поличным, но операция пошла не по плану. Тем не менее мужчина признался пострадавшей, что его на самом деле зовут Марсель и он отбывает условный срок.

Сейчас аферист находится в СИЗО, по делу о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее москвичка лишилась жилья и 50 млн рублей из-за афериста.

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