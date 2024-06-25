Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Бурятии перепутал бутылки и напоил трех человек антифризом

В Бурятии завели дело на мужчину, который отравил антифризом трех человек

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Бурятии по вине местного жителя трое человек отравились антифризом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как установили следователи, подозреваемый подвез знакомую с работы до дома в улус Нур-Селение и передал ей бутылку с жидкостью красного цвета. Водитель полагал, что в ней находится спирт, разбавленный морсом. Содержимое бутылки употребили женщина и двое членов ее семьи.

Они не сразу поняли, что именно выпили, но ночью родственникам стало плохо, а наутро их госпитализировали. Врачам удалось спасти только одного из пострадавших. Экспертиза показала, что все они отравились антифризом.

53-летнего подозреваемого задержали и заключили под стражу. На допросе мужчина заявил, что случайно перепутал две одинаковые бутылки, хранившиеся в салоне его машины. В одной из них, со слов задержанного, действительно находился спирт, а в другой — опасный химикат.

Ранее женщина пыталась отравить мужа-пилота с помощью кофе с отбеливателем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами