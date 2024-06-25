Житель Бурятии перепутал бутылки и напоил трех человек антифризом

В Бурятии по вине местного жителя трое человек отравились антифризом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как установили следователи, подозреваемый подвез знакомую с работы до дома в улус Нур-Селение и передал ей бутылку с жидкостью красного цвета. Водитель полагал, что в ней находится спирт, разбавленный морсом. Содержимое бутылки употребили женщина и двое членов ее семьи.

Они не сразу поняли, что именно выпили, но ночью родственникам стало плохо, а наутро их госпитализировали. Врачам удалось спасти только одного из пострадавших. Экспертиза показала, что все они отравились антифризом.

53-летнего подозреваемого задержали и заключили под стражу. На допросе мужчина заявил, что случайно перепутал две одинаковые бутылки, хранившиеся в салоне его машины. В одной из них, со слов задержанного, действительно находился спирт, а в другой — опасный химикат.

Ранее женщина пыталась отравить мужа-пилота с помощью кофе с отбеливателем.