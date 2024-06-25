Парламентариев РФ могут обязать согласовывать поездки за границу

В Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия обяжет депутатов и сенаторов подавать заявки на согласование поездок за границу. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно пояснению к документу, если его примут, то будут внесены изменения в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ». В нем появится положение с фразой «обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок». Сроки согласования предстоит определить компетентным советам Думы и Совфеда.

Также предусмотрены санкции за несогласованную поездку за рубеж — досрочное прекращение полномочий.

11 марта 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий физическим или юридическим лицам размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы, которые принадлежат людям, признанным властями иноагентами. Отмечается, что ответственность за все эти нарушения будет нести рекламодатель и распространитель этой рекламы.

Ранее в Думу внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций.