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ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о Крыме

Суд признал Россию виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) во вторник признала Россию виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судебной инстанции.

«Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статей <…> Европейской конвенции по правам человека», — уточнили в сообщении.

В документе перечислили более десяти статей, которые якобы нарушила российская сторона. В их числе: 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнений) и другие.

Жалобу «Украина против России» подали в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждали, что Россия с 27 февраля 2014 года «осуществила эффективный контроль» над Крымом, нарушая Конвенцию о защите прав человека.

До этого донецкая правозащитница Ирина Вихорева рассказала, что ЕСПЧ запустил процесс «Резников против Украины». По ее словам, в числе других инстанций документы направили во внешнеполитическое ведомство Швейцарии.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.

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