Руководителям рассказали, как повысить продуктивность работников летом

Чтобы повысить продуктивность работников летом, руководителю стоит реже использовать «кнут» и чаще вспоминать о «пряниках». Такой совет в беседе с РИАМО дал создатель авторского метода достижения целей «ТрансКоучинг», основатель «Академии ТрансКоучинга» Виталий Наумов.

«Для подчиненных формулируйте позитивные цели. Не стоит нагнетать задачами типа «Если не заключим контракт, то всем зарплату урежут», — рекомендует эксперт.

По его словам, начальнику стоит постараться донести до каждого сотрудника, что его работа важна не только для компании, но и для него самого, к примеру, чтобы прокачать какие-либо навыки. Также специалист посоветовал выслушивать подчиненных и проявлять эмпатию.

Согласно результатам исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, чуть меньше половины (49%) россиян отмечают у себя снижение эффективности летом, а у 51% производительность остается неизменной.

Более половины (55%) тех, кто больше ленится летом, объясняют это плохой переносимостью жары, а 35% — манящей на улицу хорошей погодой. У 6% в теплое время года увеличивается объем задач, 3% называют личные причины, а 1% — недостаток интересных задний на работе.

Ранее россиянам рассказали, что делать если лень застала в разгар рабочего дня.