Россиянам назвали стоимость тура в Северную Корею

За последние девять месяцев отдых в Северной Корее в среднем подорожал на 15%. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, неделя в КНДР обойдется одному человеку в 100 тысяч рублей. В поездке туристы смогут отдохнуть на пляже и посетить главные достопримечательности страны.

В сентябре 2023 года стоимость восьмидневного тура составляла около 83 тысячи рублей, сейчас за тот же пакет услуг придется заплатить 95 тысяч. В эту сумму входит авиаперелет из Владивостока до Пхеньяна и обратно, а также проживание, трехразовое питание и культурно-развлекательная программа в сопровождении гида.

Ранее КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею.