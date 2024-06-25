На Украине из учебного центра сбежали мобилизованные осужденные

Шестеро заключенных, согласившихся вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежали из учебного центра в Черниговской области. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua» со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что мужчин привезли из места отбывания наказания в учебный центр «Десна». Однако вместо того, чтобы пройти военную подготовку и отправиться на фронт, заключенные взяли оружие и совершили побег.

По информации журналистов, сначала слухи о бегстве мужчин распространились в социальных сетях. Впоследствии корреспонденты выяснили, что командование одной из воинских частей оповестило о произошедшем руководство учебного центра.

Из публикации следует, что разыскиваемые мужчины одеты в военную форму. Однако другие подробности, включая их возможное местоположение, пока неизвестны.

23 июня начальник отдела организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук заявил, что каждый день около 100 мужчин призывного возраста пытаются нелегально покинуть страну. По его словам, граждане стремятся выехать за рубеж не только через контрольно-пропускные пункты (КПП), но и через необорудованные участки границы.

Ранее в МВД Украины заявили, что ведут переговоры с Европейским союзом (ЕС) о возвращении уклонистов.