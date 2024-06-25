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Россиянам рассказали, что делать если лень застала в разгар рабочего дня

Коуч Наумов: смена обстановки поможет побороть лень во время работы

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Shutterstock

Чтобы побороть лень в разгар рабочего дня, стоит для начала сменить обстановку. Такой совет в интервью РИАМО дал создатель авторского метода достижения целей «ТрансКоучинг», основатель «Академии ТрансКоучинга» Виталий Наумов.

«Если специфика работы позволяет, попробуйте поработать денек из дома или из кафе. Порой бывает так, что мелкие офисные задачи и общение с коллегами отнимают время и лень берет свое. Обсудите с начальником варианты гибридного графика, хотя бы на короткое время», — сказал Наумов.

Также он порекомендовал разбивать задачи на мелкие части. Кроме того, по его словам, можно пообещать себе поработать всего 15 минут через «не хочу». Этого времени достаточно, чтобы втянуться в рабочий процесс, пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что прежде, чем бороться с ленью, важно убедиться в отсутствии перенапряжения и эмоционального выгорания.

В 2024 году ученые из Токийского университета обнаружили, что люди с оптимистичным взглядом на будущее с меньшей вероятностью будут откладывать важные дела на потом. Пессимисты, напротив, склонны к прокрастинации. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ранее россиянам объяснили, как побороть летнюю лень.

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