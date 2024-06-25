В Сургуте подростки, катавшиеся на моторной лодке, наехали на купающегося пенсионера

В Сургуте подростки, катавшиеся на лодке с мотором, наехали на пенсионера, который купался на водохранилище. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по Югре.

Инцидент произошел накануне вечером в районе садового товарищества «Заречный» на водохранилище ГРЭС-1. Двое 15-летних подростков, вышедших на воду на моторной лодке, совершили наезд на купающегося 72-летнего пенсионера.

Пожилой человек получил множественные рубленные раны лица и рубленные раны правого предплечья. Его доставили в травматологическую больницу. Сейчас он продолжает находиться под наблюдением медиков.

Будут ли наказаны несовершеннолетние виновники аварии, пока не известно.

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