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Россиянин за ночь угнал машину и мотоцикл, но так и не смог добраться до нужного места

Юноша из Курганской области за одну ночь угнал у односельчан машину и мотоцикл

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Житель Курганской области совершил два угона за одну ночь, но так и не смог доехать до нужного места, href=«https://45.мвд.рф/news/item/51914672/» target=«_blank»>сообщила пресс-служба полиции региона.

Два преступления в ночь на 22 июня совершил 18-летний юноша в одном из населенных пунктов Шадринского округа. Сначала он проник на территорию чужого участка и, воспользовавшись тем, что хозяин оставил ключи в замке зажигания автомобиля, сел за руль транспортного средства. Молодой человек завел двигатель и выехал на дорогу, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Сразу после этого угонщик решил угнать самодельный мотоцикл, принадлежащий другому местному жителю. Однако во время движения транспортное средство заглохло, и угонщик поджег его, а сам скрылся с места происшествия. Личность злоумышленника, который уже привлекался к уголовной ответственности, быстро установили.

Подозреваемый задержан, в его отношении возбудили уголовные дела о неправомерном завладении автомобилем и умышленном уничтожении имущества. На юношу также составили протоколы за невыполнение требований полиции и уклонение от исполнения административного наказания. Он был арестован на 10 суток.

Ранее в Уфе поймали мужчину, который разбил окна и спрятался от дождя в чужой машине.

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