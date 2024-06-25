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Путин перечислил первоочередные задачи для Херсонской области

Путин счел организацию энерго- и газоснабжения главной задачей для Херсонщины

В числе первоочередных задач для Херсонской области — газоснабжение, энергоснабжение и строительство жилья. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с губернатором региона Владимиром Сальдо, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер уточнил, что речь идет об организации газоснабжения «как жилого сектора, так и промышленных объектов». Глава государства также обратил внимание на восстановление энергоснабжения и масштабное строительство.

«Жилищное, прежде всего, но потом и промышленное строительство», — отметил президент.

В минувшую пятницу, 21 июня, Сальдо рассказал о критическом состоянии коммунальной инфраструктуры в Херсоне. По его словам, сети ЖКХ в городах, подконтрольных Вооруженным силам Украины, находится в крайне плохом состоянии. Он уточнил, что все коммунальные системы нарушены по вине властей Украины.

Ранее в Херсонской области при обстреле была повреждена линия электропередачи.

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