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Мужчина перекрасил свой автомобиль, чтобы не платить штраф за превышение скорости

Oddity Central: француз перекрасил автомобиль, чтобы не платить штрафы

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Shutterstock/Nattaphol Ubolsing

Во Франции мужчина перекрасил свой автомобиль, чтобы избежать большого штрафа за превышение скорости, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, находясь за рулем автомобиля, мужчина в два раза превысил допустимую скорость и не остановился по требованию полиции. Офицеры не успели разглядеть номер машины, но четко увидели, что это был Porsche 911 ярко-зеленого цвета, что заметно облегчало дальнейшие поиски нарушителя.

Однако когда единственный человек в этом районе, который, как известно, владел зеленым Porsche, появился в полицейском участке, полицейские были шокированы, обнаружив, что его спорткар стал серым. Узнав о том, что он якобы превысил скорость, мужчина удивился и сообщил, что ему ничего об этом не известно.

Несмотря на доводы мужчины, сотрудники полиции осмотрели автомобиль и обнаружили следы зеленой краски на разных участках кузова. Под давлением улик француз все-таки признался в нарушении правил дорожного движения и рассказал, что действительно перекрасил машину, чтобы избежать наказания.

Полиция конфисковала спортивный автомобиль подозреваемого на время следствия. Теперь нарушителю грозит крупный штраф и даже тюремное заключение.

Ранее в США женщина обнаружила в своей машине беглого преступника вместо котов.

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