Мужчина перекрасил свой автомобиль, чтобы не платить штраф за превышение скорости

Во Франции мужчина перекрасил свой автомобиль, чтобы избежать большого штрафа за превышение скорости, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, находясь за рулем автомобиля, мужчина в два раза превысил допустимую скорость и не остановился по требованию полиции. Офицеры не успели разглядеть номер машины, но четко увидели, что это был Porsche 911 ярко-зеленого цвета, что заметно облегчало дальнейшие поиски нарушителя.

Однако когда единственный человек в этом районе, который, как известно, владел зеленым Porsche, появился в полицейском участке, полицейские были шокированы, обнаружив, что его спорткар стал серым. Узнав о том, что он якобы превысил скорость, мужчина удивился и сообщил, что ему ничего об этом не известно.

Несмотря на доводы мужчины, сотрудники полиции осмотрели автомобиль и обнаружили следы зеленой краски на разных участках кузова. Под давлением улик француз все-таки признался в нарушении правил дорожного движения и рассказал, что действительно перекрасил машину, чтобы избежать наказания.

Полиция конфисковала спортивный автомобиль подозреваемого на время следствия. Теперь нарушителю грозит крупный штраф и даже тюремное заключение.

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