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«Это может быть болезнь»: врачи выступили против штрафов за несоблюдение гигиены

Терапевт Шмелева: резкий запах пота может быть признаком серьезных заболеваний

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Freepik.com

Приравнивать несоблюдение личной гигиены к хулиганству нельзя, так как зачастую от человека исходит неприятный запах из-за серьезных заболеваний, считает врач-терапевт Видновской КБ Яна Шмелева. Обильное потоотделение с резким запахом может быть вызвано сахарным диабетом, проблемами с щитовидкой и почками, объяснила она Общественной Службе Новостей.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству с соответствующим наказанием. Он объяснил это тем, что поездка или перелет на самолете с таким пассажиром является причиной дискомфорта и представляет опасность для окружающих. По мнению Шмелевой, человек не всегда виноват в появлении запаха.

«Причиной изменения запаха и количества пота, особенно если это произошло внезапно, также могут быть и нарушения в организме. На запах пота может влиять сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, заболевания почек, синдром поликистозных яичников, дефицит витамина D и другие различные заболевания», — подчеркнула врач.

Она призвала людей, которые столкнулись с такой проблемой, оперативно обратиться в больницу, подчеркнув, что игнорировать такой симптом опасно. В том числе рекомендуется сдать общий анализ крови, анализ крови на C-реактивный белок, а также проверить уровень ТТГ и сахара в крови, пройти УЗИ брюшной полости.

Приравнивание этой проблемы к хулиганству Шмелева назвала несправедливым решением. Вместо этого, по ее мнению, нужно размещать в людных местах памятки о необходимости соблюдать правила гигиены – дважды в день принимать душ, стирать и менять одежду.

Эксперты ранее объяснили, как с помощью питания перестать потеть в жару.

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