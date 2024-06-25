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ГД в первом чтении приняла закон об индексации пенсий

ГД в первом чтении приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Depositphotos

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект затронет порядка 7,87 миллиона человек.

До этого сообщалось, что в среднем минимальное увеличение пенсии после индексации должно составить 1,3 тыс. рублей.

При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента намерена рассмотреть в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен в 2016 году.

Также старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура напомнила, что в РФ пенсионерам положены налоговый вычет на покупку жилья и другие меры поддержки. Цацура упомянула налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, при приобретении земельного участка, льготу по оплате транспортного налога и других.

Ранее в Индии на пенсию проводили собаку-ищейку, 12 лет проработавшую в полиции.

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