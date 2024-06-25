В ВОЗ назвали количество случаев заболевания оспой обезьян с января 2024 года

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Розамунд Льюис в ходе пресс-конференции в Женеве заявила, что в мире с января 2024 года было зафиксировано около 3,1 тысячи случаев заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Льюис, глобальная вспышка оспы обезьян началась в нескольких странах в мае 2022 года. Так, с 1 января 2022 года по 30 апреля 2024 года в организацию поступило 97 208 сообщений о случаях заражения оспой обезьян, в том числе 186 летальных исходов. Сообщения поступали из 117 стран во всех шести регионах ВОЗ.

«Сегодня оспа остается угрозой общественному здравоохранению, поскольку ситуация продолжает развиваться. С начала года во всем мире было зарегистрировано более 3,1 тысячи лабораторно подтвержденных случаев. Только в мае ВОЗ сообщила о 600 подтвержденных случаях из 26 стран», — поделилась представитель ВОЗ.

Отмечается, что количество случаев заболевания оспой обезьян растет в Южной Африке и Демократической Республике Конго среди пациентов с ВИЧ.

До этого официальный представитель европейского бюро ВОЗ Бану Батнагар сообщил, что структуры Всемирной организации здравоохранения рассматривают запрос России по сообщениям о вспышке холеры на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее врач заявил о риске заноса опасного штамма оспы обезьян в Россию.