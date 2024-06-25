Россиянин отравился шаурмой, впал в кому и взыскал 800 тысяч рублей

В Башкирии местный житель отравился шаурмой и впал в кому, а после этого отсудил 800 тысяч рублей у предпринимателя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в городе Салавате. Местный житель съел шаурму, купленную в кафе, и ощутил недомогание, а затем его состояние ухудшилось. Родители обнаружили мужчину в критическом состоянии и вызвали скорую помощь. Медики доставили его в реанимацию.

В больнице выяснилось, что мужчина впал в кому. У него отказали почки, печень и легкие. Позже он вышел из комы и проходил длительное лечение в реанимации, а затем в отделении нефрологии. Выяснилось, что состояние россиянина было вызвано заражением сальмонеллезом.

Салаватский городской суд частично удовлетворил требования мужчины к предпринимателю, в кафе которого тот получил отравление. С бизнесмена в пользу местного жителя взыскали 800 тысяч рублей морального вреда.

Ранее россиянка отсудила 500 тыс. рублей за падение в торговом центре.