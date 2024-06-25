Заблудившийся турист рассказал, как 10 дней выживал в диких условиях

Мужчина, заблудившийся в горах Калифорнии и бродивший по ним более недели, поделился, как выживал в диких условиях. Об этом сообщает The Guardian.

По словам потерпевшего, он отправился на прогулку в горы на пару часов, но она затянулась на десять дней.

«Я не взял с собой ничего, кроме фонарика и складного ножика, так как рассчитывал на трехчасовой променад», — признался Лукас МакКлиш.

Он ушел в горы 11 июля, никому не сообщив о своих планах. Мужчину нашли 20 июля в отдаленном каньоне.

Все это время, как утверждает МакКлиш, он бродил по каньонам, спускался к водопадам, чтобы попить. Питался мужчина только ягодами.

В какой-то момент турист столкнулся с пумой. Животное, по его словам, держалось от него на почтительном расстоянии и через некоторое время ушло.

Семья мужчины заявила о пропаже родственника, когда он не вышел на связь 16 июня. В поисках участвовали десятки сотрудников правоохранительных органов, а также спасатели, и операция завершилась успешно.

Ранее эксперт по выживанию рассказал, как выжить, если заблудились в лесу.