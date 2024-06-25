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Пропавший на 10 дней в горах турист рассказал, как ему удалось выжить

LADBible: мужчина пропал в горах на 10 дней и выжил, собирая ягоды

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Мужчина из США рассказал, как ему удалось выжить в горах, где он потерялся на 10 дней, пишет LADBible.

Лукас МакКлиш отправился в поход по горам Санта-Крус в Калифорнии и через три часа планировал вернуться домой. Однако вскоре он понял, что заблудился, а ситуацию усложняло и то, что у него не было с собой средств связи. Семья мужчины забила тревогу, когда тот не вернулся к вечеру.

Спасатели больше недели искали 34-летнего Лукаса, пока не обнаружили его в лесном массиве. МакКлиш объяснил, что заблудился, потому что ориентиры в этом районе были уничтожены недавними лесными пожарами.

«Я ушел только с парой брюк, парой походных ботинок и шляпой. У меня был фонарик и складные ножницы», — добавил он.

Американец сообщил, что выжил, потому что собирал лесные ягоды и пил воду, собирая ее в свой ботинок.

Ранее женщину, которая ушла в горы одна, временно парализовало из-за крапивы.

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