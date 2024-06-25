Петербуржец подхватил ботулизм в Москве и был избит по прибытии домой

В Петербурге 25-летний мужчина заболел ботулизмом, это первый случай в городе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, петербуржец недавно приезжал в Москву и съел там готовый салат с консервированной фасолью. Затем он вернулся в свой город и ощутил недомогание. Кроме того, по прибытии мужчину избили неизвестные.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него перелом левой скуловой кости, к симптомам также добавилась дыхательная недостаточность. Мужчину поместили в реанимацию. По словам источника 78.ru, позже его перевели в инфекционную больницу, где у петербуржца подтвердился диагноз ботулизм.

До этого в географию распространения ботулизма в России добавились Тамбовская, Ярославская и Костромская области. Там в больницы попали еще четыре человека, а общее число заболевших достигло 375 человек. Из них большая часть находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Москве изъяли более 85 тонн продукции, способной вызвать ботулизм.