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Юрист рассказал, кому не могут отказать в предоставлении отпуска

Юрист Палюлин: несовершеннолетним не могут отказать в предоставлении отпуска

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Shutterstock

Работодатель не может не отпустить сотрудника в заранее согласованный оплачиваемый отпуск. Об этом RuNews24 рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

В случае, если отпуск не был запланирован, работник может попросить отпуск без сохранения заработной платы. Его обязаны предоставить в ряде случаев, например, при рождении ребенка или регистрации брака, уточнил эксперт. По его словам, в учебном отпуске не могут отказать тем, кто обучается на заочном отделении впервые по аккредитованной государством программе, при наличии справки-вызова.

Кроме того, отпуск в любое время могут потребовать несовершеннолетние, женщины по беременности и родам, уходу за ребенком, мужчины во время отпуска по беременности и родам жены, ветераны ЧАЭС и многодетные родители.

«В случае непредоставления заранее согласованного оплачиваемого отпуска либо обязательного к предоставлению неоплачиваемого отпуска, работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда», — подчеркнул Палюлин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова до этого выступила с инициативой увеличить продолжительность отдыха для некоторых работников детских садов, назвав нынешний отпуск «незаслуженно коротким».

Ранее психолог дала совет, как в отпуске забыть про бытовые ссоры.

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