Россиянам рассказали, что делать если ураган застал во время поездки на машине

Если ураган застал человека во время поездки в автомобиле, то ему опасно продолжать путь. Машину следует обязательно остановить, а затем как можно быстрее найти безопасное место, в котором минимален риск падения каких-то предметов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В городе автомобилистам во время урагана нужно стараться искать места подальше от деревьев, строящихся зданий и конструкций. Если рядом есть торговый центр, лучше всего доехать до подземного паркинга. Также специалисты подчеркивают, что, если буря застает во время поездки за город – нужно остановиться и переждать ее на обочине или в поле. Однако такой вариант считается безопасным в случае, если буря не сопровождается молнией.

Эксперты также рекомендуют застраховать автомобиль на случай экстренных ситуаций – это поможет избежать материальных потерь в случае столкновения со стихией. Компенсация ущерба входит практически во все полные пакеты полисов добровольного автострахования.

Напомним, спасатели подчеркивают, что на машине от смерча можно попытаться уйти перпендикулярно его движению, обогнать его напрямую невозможно. Если он уже приближается, рекомендуется остановить авто, выйти и лечь на землю.

Ранее синоптик заявил, что количество смерчей в России в ближайшее время будет расти.