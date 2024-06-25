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СК возбудил уголовное дело после нападения собак на мальчика в спортивном лагере

В Забайкалье возбудили дело после нападения собак на мальчика в детском лагере

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Haggardous50000/Shutterstock

В Забайкалье возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» после нападения стаи собак на мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления краевого СК РФ.

Инцидент произошел 24 июля недалеко от села Преображенка Читинского района. По предварительной информации, девятилетний участник спортивного лагеря во время вечерней развлекательной программы остался без присмотра на неогороженной части территории, где на него напали бездомные животные.

Ребенка обнаружили через два часа после начала поисков с множественными ранами, его госпитализировали в медучреждение. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

«В настоящий момент следователи СК работают на территории детского лагеря. Допрашивается руководство и персонал учреждения, изъяты и изучаются документы», — рассказали представители ведомства.

Ранее в Калининграде мужчина продал собаку и через год отобрал ее у новых хозяев.

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