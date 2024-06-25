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В Москве задувшего свечи в церкви иностранца могут отправить на принудительное лечение

В Москве задувшего свечи мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении

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СК РФ по городу Москве

Следователи Москвы завершили расследование уголовного дела мужчины, оскорбившего религиозные чувства верующих. Об этом сообщает управление СК по региону.

Во время расследования специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу. В рамках процедуры гражданина Таджикистана признали нуждающимся в принудительном лечении. Таким образом, он мог не осознавать, что он делал и как это могло отразиться на окружающих.

«Уголовное дело с постановлением о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера передано для последующего направления в суд», – поделились в ведомстве.

Инцидент произошел 18 июня. По версии следствия, фигурант подошел к поминальному столу в одной из церквей и задул свечи. К нему подошла прихожанка и сделала замечание, но иностранец напал на нее.

При этом у мужчины был сообщник, который фиксировал происходящее на камеру. При этом другая посетительница заметила съемку и напомнила мужчине о том, что снимать видео без разрешения нельзя.

Ранее мужчина осквернил икону «Неупиваемая Чаша» и угрожал прихожанам храма.

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