В Москве задувшего свечи в церкви иностранца могут отправить на принудительное лечение

Следователи Москвы завершили расследование уголовного дела мужчины, оскорбившего религиозные чувства верующих. Об этом сообщает управление СК по региону.

Во время расследования специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу. В рамках процедуры гражданина Таджикистана признали нуждающимся в принудительном лечении. Таким образом, он мог не осознавать, что он делал и как это могло отразиться на окружающих.

«Уголовное дело с постановлением о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера передано для последующего направления в суд», – поделились в ведомстве.

Инцидент произошел 18 июня. По версии следствия, фигурант подошел к поминальному столу в одной из церквей и задул свечи. К нему подошла прихожанка и сделала замечание, но иностранец напал на нее.

При этом у мужчины был сообщник, который фиксировал происходящее на камеру. При этом другая посетительница заметила съемку и напомнила мужчине о том, что снимать видео без разрешения нельзя.

Ранее мужчина осквернил икону «Неупиваемая Чаша» и угрожал прихожанам храма.