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Водитель КамАЗа пострадал при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Гладков: украинский FPV-дрон ударил по движущемуся КамАЗу в Белгородской области

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Один человек пострадал при ударе БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге КамАЗ сельскохозяйственного предприятия атакован ВСУ с помощью FPV-дрона», — рассказал губернатор, уточнив, что инцидент произошел на трассе из Архангельского в Муром в Шебекинском городском округе.

По словам Гладкова, водитель большегруза ранен. Врачи диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Бригада медиков госпитализировала его в городскую больницу №2 в Белгороде.

Утром во вторник, 25 июня, в Белгородской области объявили ракетную опасность.

До этого губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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