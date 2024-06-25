Четверо российских военных отправились в колонию за дезертирство

На Сахалине четверых военных признали виновными в дезертирстве. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Согласно материалам дела, двое мужчин, находившихся на боевых позициях в Запорожской области, по предварительному сговору 22 июля 2023 года оставили службу и скрывались до момента задержания — 14 марта 2024 года. Суд расценил действия военнослужащих как дезертирство, совершенное в период мобилизации, военного положения и боевых действий — каждый из сахалинцев получил по восемь лет срока с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Двое других осужденных оставили находились в ДНР. Один из них в октябре 2023 года оставил боевые позиции, желая отдохнуть, а затем, в декабре, сам явился в военный следственный отдел. Другой — без уважительной причины оставил подразделение 28 октября 2023 года и был задержан 28 марта 2024 года.

Военнослужащих приговорили к шести годам и шести месяцам и семи годам соответственно с отбыванием срока в колонии общего режима.

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