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В Краснодарском крае остановили автомобиль с избитой до крови девушкой внутри

Под Туапсе полицейские остановили машину, водитель которой жестоко избил жену

В Краснодарском крае мужчины удерживали избитую девушку в своей машине. Видео с места событий 24 июня опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Накануне днем из белой Lada Granta, которая стояла на автодороге в районе Хадыженска, внезапно выбежала девушка. Она пыталась скрыться от своих попутчиков, но те догнали ее, избили до крови и силой усадили обратно.

Женщина, ставшая свидетельницей произошедшего, включила камеру на телефоне и криком обратила внимание остальных автомобилистов, стоявших в пробке. К машине, в которой сидели трое мужчин и пострадавшая, стали подходить люди. Водитель «Лады» заявил, что является мужем потерпевшей, последняя подтвердила это и отказалась выходить из машины.

Позже стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль на территории Туапсинского района.

После этого в ОМВД России по Апшеронскому району начали проверку по факту причинения телесных повреждений жительнице Майкопа. При этом, как уточняется, заявления в полицию от самой пострадавшей так и не поступило.

Ранее россиянку, пострадавшую от домашнего насилия, похитил из шелтера ее муж.

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