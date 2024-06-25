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Два муниципалитета Воронежской области подверглись атакам ВСУ

Глава Воронежской области Гусев заявил об атаках ВСУ на регион

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В Воронежской области за прошедшую ночь два муниципалитета подверглись атакам со стороны украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

«В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений», — написал Гусев.

Он уточнил, что пострадавших среди жителей района нет.

В 04:48 мск Гусев сообщал, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в Воронежской области обнаружили и уничтожили два украинских дрона самолетного типа. По его словам, части одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию одной из промплощадок, в результате произошли взрыв и возгорание. В 06:10 губернатор объявил об отмене режима опасности атаки БПЛА в регионе.

Минобороны РФ позже уточнило, что средства ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью и один — над Воронежской.

Ранее воронежцев попросили спрятаться в ванных на фоне ракетной опасности.

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