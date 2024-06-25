Астроном рассказала, смогут ли москвичи наблюдать за метеорным потоком Боотиды

Москвичи смогут увидеть метеорный поток Боотиды, однако для этого им придется набраться терпения, потому что поток будет слабым. Об этом «Москве 24» рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Она уточнила, что звездопад можно будет наблюдать по 2 июля, однако максимума поток достигнет в ночь с 26 на 27 июня. Тем, кто захочет увидеть это явление, эксперт советует узнать, где находится радиант (место кажущегося вылета метеоров) — смотреть нужно будет на область вокруг него.

«Короткими летними ночами радиант июньских Боотид в средних широтах располагается высоко над юго-западным горизонтом в созвездии Волопас. Для ориентира необходимо найти Ковш Большой Медведицы — его «ручка» укажет на яркую звезду чуть ниже у горизонта, это Арктур. И смотреть нужно чуть левее «ручки» Ковша и высоко над Арктуром», — сказала Кошман.

Она добавила, что для наблюдений важно, чтобы небо в этот день было ясным.

8 июня сообщалось, что комета 12P/Понса-Брукса, также известная как «дьявольская комета», поставила в тупик астрономов во время последнего сближения с Землей. Специалисты заметили у объекта второй хвост, простирающийся в противоположную сторону движения 12P, что противоречит законам физики.

Ранее астроном рассказал о причинах участившегося появления НЛО над городами.