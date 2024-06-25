В Харькове произошли взрывы

Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

По предварительным данным, взрывы произошли за городом. В настоящее время в Харьковской области действует воздушная тревога.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по Харькову и Харьковскому району был нанесен удар авиабомбами.

24 июня Министерство обороны России сообщало, что российские военные группировки войск «Север» нанесли поражение Вооруженным силам Украины возле населенных пунктов Волчанск, Бочков и Липцы в Харьковской области.

До этого российский военный Александр заявил, что командование Вооруженных сил республики (ВСУ) заявило о продвижении войск под Харьковом, какие-то успехи действительно есть, но они больше создают медийный эффект. Он также прокомментировал заявление пресс-секретаря оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назара Волошина, что украинские военные якобы разбили российские подразделения в Волчанске, а также в Глубоком и Тихом под Харьковом.

Ранее российские военные начали применять трехтонные авиабомбы в зоне СВО.