В нескольких районах Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Глушковском, Суджанском, Рыльском, Льговском, Кореневском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он.

Смирнов отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Утром 25 июня министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью и один — над Воронежской.

Рано утром 25 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Яковлевский городской округ Белгородской области атаковали шесть украинских беспилотников.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что фрагменты сбитого в регионе дрона вызвали возгорание на промышленной площадке.

Ранее американский журналист назвал актом войны наведение США ракет для удара по Севастополю.