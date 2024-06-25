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Синоптик назвал опасное погодное явление, которое чаще будет происходить в России

Синоптик Шувалов: количество смерчей в России в ближайшее время будет расти

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Depositphotos

В России увеличится вероятность образования смерчей в самых разных регионах, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Специалисты ожидают такую ситуацию на фоне глобального изменения климата, объяснил он в пресс-центре НСН.

«Не аллея торнадо, конечно, как в Северной Америке, но увеличение количества следует ожидать», — отметил синоптик.

Он напомнил, что в Москве смерчи наблюдались в 1904 году. Самый крупный последний смерч зафиксирован 40 лет назад. В целом это стихийное явление «прошлось» по Подмосковью, задело Ивановскую и Владимирскую область, напомнил Шувалов.

Напомним, климатолог до этого предупреждал, что в ближайшее время в средней полосе России количество экстремальных погодных явлений будет расти, в том числе — экстремальные ливни, грады и шквалистые ветра.

Ранее спасатель назвал главные правила поведения во время смерча.

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