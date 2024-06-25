СК подтвердил число жертв при пожаре во Фрязине

В пресс-службе Следственного комитета подтвердили, что при мощном пожаре в административном здании на территории промзоны в подмосковном Фрязине погибли шесть человек.

В ведомстве добавили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ по Московской области доложить о комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах трагедии.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что причиной происшедших в подмосковном Фрязино взрывов стали кислородные баллоны. Он отметил, что бывшее здание НИИ «Платан» арендовали 30 компаний. В момент пожара в здании находились сотрудники двух организаций.

24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Его площадь достигла 5 тыс. кв. м. Поздно вечером возгорание было полностью ликвидировано.

В загоревшемся здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее в Москве ликвидировали пожар на бывшем заводе МиГ.