Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК подтвердил число жертв при пожаре во Фрязине

СК: при мощном пожаре в здание во Фрязине погибли шесть человек

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

В пресс-службе Следственного комитета подтвердили, что при мощном пожаре в административном здании на территории промзоны в подмосковном Фрязине погибли шесть человек.

В ведомстве добавили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ по Московской области доложить о комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах трагедии.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что причиной происшедших в подмосковном Фрязино взрывов стали кислородные баллоны. Он отметил, что бывшее здание НИИ «Платан» арендовали 30 компаний. В момент пожара в здании находились сотрудники двух организаций.

24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Его площадь достигла 5 тыс. кв. м. Поздно вечером возгорание было полностью ликвидировано.

В загоревшемся здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее в Москве ликвидировали пожар на бывшем заводе МиГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами