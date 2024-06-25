Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

Вилкул: в Никопольском районе Днепропетровской области повреждена инфраструктура

close
100%
Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине поражена инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.

По его словам, этот район подвергся ударам. Вилкул не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

21 июня глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе Кривой Рог повреждена городская инфраструктура после обстрела.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что украинские военнослужащие нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге в Днепропетровской области. По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку с целью «раскрутить» новую трагедию. Вечером 12 июня в населенном пункте произошел взрыв, а впоследствии появилась информация о прилете боеприпаса в жилой дом. Лебедев уточнял, что местные СМИ сообщили о нескольких пострадавших.

Ранее в окрестностях украинского города Днепра после взрывов начался пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами