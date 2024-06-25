В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине поражена инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.

По его словам, этот район подвергся ударам. Вилкул не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

21 июня глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе Кривой Рог повреждена городская инфраструктура после обстрела.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что украинские военнослужащие нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге в Днепропетровской области. По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку с целью «раскрутить» новую трагедию. Вечером 12 июня в населенном пункте произошел взрыв, а впоследствии появилась информация о прилете боеприпаса в жилой дом. Лебедев уточнял, что местные СМИ сообщили о нескольких пострадавших.

Ранее в окрестностях украинского города Днепра после взрывов начался пожар.