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Российских студентов могут обязать сдавать нормы ГТО

Депутат Колунов призвал сделать сдачу норм ГТО обязательной для студентов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Для студентов российских вузов следует сделать обязательной сдачу нормативов ГТО, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. По его мнению, это поможет укрепить здоровье молодежи и развить у них чувство патриотизма. Соответствующее предложение депутат направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем обращении Колунов заявил, что на встречах с родителями учащихся звучало предложение сделать сдачу ГТО в вузах обязательной. Исключение предлагается сделать только для тех студентов, которые имеют противопоказания по здоровью. В советские годы ГТО было основой физического воспитания молодежи, подчеркнул парламентарий.

Обязанность сдавать нормативы ГТО внесет в клад в развитие здоровой, гармоничной личности, считает Колунов. Он призвал министра поддержать инициативу и внести соответствующие изменения в законодательство.

Напомним, также в Госдуме предложили создать единую систему начисления дополнительных баллов абитуриентам, если у них есть знак отличия за сдачу ГТО. Так, обладатели бронзового знака отличия ГТО будут получать 3 дополнительных балла, серебряного – 5, а золотого – 10 дополнительных баллов.

Ранее Колунов призвал обязать все госучреждения вывешивать флаг России.

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