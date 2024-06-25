Названо число пациентов, находящихся на стационарном лечении после удара по Севастополю

В общей сложности на стационарном лечении находятся 77 пациентов, пострадавших в Севастополе в результате ракетного удар. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам министра, 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Министр напомнил, что накануне 22 человека были эвакуированы в Москву, 12 пациентов из них — дети.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших. Четверо детей, из числа эвакуированных пациентов, находятся в тяжелом состоянии, они размещены в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ).

24 июня в Севастополе было объявлено днем траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.