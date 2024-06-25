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Военный эксперт рассказал, как мины ВСУ травмируют жителей Харьковской области

Марочко: более 90% жителей Харьковской области травмируются от минирования ВСУ

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Ivan Antypenko/Reuters

Более 90% жителей подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) городов и сел Харьковской области попадают в больницы с минно-взрывными травмами, которые они получают из-за подрывов на украинских минах. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, случаи подрывов мирных жителей на минах пропагандисты и СМИ Украины пытаются выдать за увечья, полученные при обстрелах Вооруженных сил РФ. При этом сами выжившие жители Харьковской области указывают на украинских боевиков, отметил Марочко.

Также Марочко рассказывал, что украинские военнослужащие, места дислокации которых находятся в населенном пункте Ольховка под Харьковом, размещают свою боевую технику во дворах жилых домов.

Позже представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что на станции Фастов в Киевской области загружают военную технику на железнодорожные платформы.

Ранее в Харьковской области заявили, что ВСУ обстреливают мирные города запрещенными кассетными боеприпасами.

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