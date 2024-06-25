В Забайкалье стая собак напала на ребенка, мальчик в тяжелом состоянии

Ребенок оказался в больнице после того, как остался без присмотра в лагере в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел недалеко от села Преображенка, когда в детском лагере проводилась вечерняя развлекательная программа. По предварительным данным, девятилетний мальчик ушел в неогороженную часть лагеря в лесном массиве. Там его покусали бездомные собаки.

«Ребенка обнаружили в лесу с множественными рвано-укушенными ранами спустя два часа после начала поисков», – сообщается в публикации.

По словам представителей местного Минздрава, состояние ребенка оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. В прокуратуре организовали проверку, которая поможет выяснить, соблюдались ли в лагере требования безопасности. Специалисты ведомства также держат на контроле ход и результаты расследования дела, возбужденного по факту произошедшего.

Как сообщает глава Читинского района Виктор Машуков, на территории района организована работа по отлову бездомных животных.

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