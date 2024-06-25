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WikiLeaks выпустил подтверждение сделки Ассанжа с властями США

Проект WikiLeaks подтвердил сделку Ассанжа с американской прокуратурой

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Frank Augstein/AP

В проекте WikiLeaks подтвердили, что его основатель Джулиан Ассанж заключил сделку с прокуратурой США. Об этом сообщает РИА Новости.

Соратники Ассанжа заявили, что кампания в его поддержку создала возможности для ведения продолжительных переговоров с министерством юстиции Соединенных Штатов. Итогом этих переговоров стала сделка, которая пока еще окончательно не оформлена.

До этого супруга основателя WikiLeaks Стелла Ассанж поблагодарила всех, кто участвовал в работе над его освобождением.

Аккаунт WikiLeaks в социальной сети сообщил о том, что Ассанж был освобожден из тюрьмы в Великобритании и направляется в родную Австралию.

Джулиан Ассанж приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая видеозапись жертв из числа мирных иракских граждан.

Ранее Захарова назвала «экзекуцией» решение лондонского суда по делу Ассанжа.

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