Жена Ассанжа поблагодарила всех причастных к его освобождению

После того как стало известно о выходе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на свободу, его супруга Стелла Ассанж выразила благодарность на своей странице в социальной сети X всем, кто участвовал в работе над его освобождением.

До этого аккаунт WikiLeaks в той же социальной сети сообщил о том, что Ассанж был освобожден из тюрьмы в Великобритании и направляется в родную Австралию.

Перед этим появились сообщения о возможной сделке между Ассанжем и американской прокуратурой, которая могла бы привести к его освобождению из тюрьмы.

«Джулиан свободен!!!! Не могу передать нашу огромную благодарность вам — да, именно вам, кто многие годы работал над этим. Спасибо. Спасибо. Спасибо», — написала жена активиста.

Джулиан Ассанж приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая видеозапись жертв из числа мирных иракских граждан.

Ранее Захарова назвала «экзекуцией» решение лондонского суда по делу Ассанжа.