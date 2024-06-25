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WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа

WikiLeaks: Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Британии и летит в Австралию

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WikiLeaks/X (ранее Twitter)

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании. Об этом сообщается на странице организации в соцсети X.

Согласно сообщению WikiLeaks, Ассанж покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня. Уточняется, что в ее стенах он провел 1 901 день.

«Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании», — сказано в сообщении.

До этого в базе Федерального окружного суда США на Северных Марианских островах был опубликован документ, в котором сказано, что Ассанж может признать часть обвинений в рамках сделки с прокуратурой США.

20 мая супруга Ассанжа призвала президента США Джо Байдена снять с основателя WikiLeaks все обвинения. Поводом для этого послужило решение Высокого лондонского суда разрешить Ассанжу подать апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты.

Основатель WikiLeaks получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее Кеннеди-младший призвал поставить памятник Ассанжу в столице США.

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